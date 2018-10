1000 kilo druiven verloren bij brand Hof van Twello: 'We hadden ze net geplukt'

Jansen woont op een steenworp afstand van de boerderij en werd vanochtend wakker door een telefoontje van de beveiliging. 'Het inbraakalarm ging ineens overal af, en dat is vaak een slecht voorteken. Toen ik ging kijken, was de brandweer al volop bezig.'

Volgens de balende eigenaar heeft het vuur de veldschuur voor een groot deel verwoest, inclusief de keuken met koelcellen en voedselopslag. 'We hadden net 1.000 kilo druiven geplukt, goed voor 900 flessen wijn. Die druiven zijn verloren, net als een groot deel van onze voorraad.' De oorzaak van de brand is nog onbekend. Jansen: 'Ze zijn nu bezig met onderzoek.'

Streekwinkel gewoon open

Hof van Twello aan de Rijksstraatweg is een 'bezoekboerderij', met onder meer een camping en een streekwinkel.

De streekwinkel overleefde de brand ongeschonden. Volgens Jansen gaat de winkel woensdag gewoon open, al ligt de verkoop van verse producten dus even stil.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

Geluk bij ongeluk

Een geluk bij een ongeluk was dat het Hof van Twello het drukke zomerseizoen net had afgesloten. 'Daarom was het even wat rustiger. Maar nu hebben we natuurlijk handenvol werk aan de verzekering en andere dingen waarop je niet zit te wachten', zegt Jansen. Bij het Hof van Twello werken op drukke momenten zeven mensen.

Toch gaat het gewone werk ook gewoon door. 'We gaan door met druiven plukken en vanmiddag staat er een kinderfeestje op de agenda. Het plan was om pizza's te gaan bakken, maar daar moeten we nu iets anders voor verzinnen. We hebben immers geen keuken meer.

Zie ook: Brand verwoest streekwinkel boerderij Hof van Twello