VIDEO: Brand verwoest veldschuur boerderij Hof van Twello Foto: News United / Rens Hulman

TWELLO - De veldschuur van boerderij Hof van Twello in Twello is woensdagochtend vroeg door brand verwoest. Volgens de brandweer is daarbij onder meer keukenapparatuur en een voorraad voedsel verloren gegaan.

De brandweer, die met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertankwagen ter plaatse kwam, had het vuur snel onder controle. Een deel van de veldschuur is behouden gebleven. Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video): Streekwinkel gewoon open De brandweer meldde eerder dat ook de streekwinkel van de boerderij was getroffen, maar dat is volgens de eigenaar niet het geval. De winkel gaat dan ook gewoon open. Bij de brand vielen geen gewonden. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Hof van Twello aan de Rijksstraatweg is een unieke bezoekboerderij, met onder meer een camping, 'blotenvoetenpad' en een streekwinkel. Zie ook: 1000 kilo druiven verloren bij brand Hof van Twello Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52