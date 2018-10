VIDEO: Brand verwoest streekwinkel boerderij Hof van Twello

TWELLO - De streekwinkel van boerderij Hof van Twello in Twello is woensdagochtend vroeg door brand verwoest. Volgens de brandweer is daarbij onder meer een voorraad groenten verloren gegaan.

De brandweer, die met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertankwagen ter plaatse kwam, had het vuur snel onder controle. De winkel was gevestigd in een grote kapschuur. Een deel daarvan is behouden gebleven.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Hof van Twello aan de Rijksstraatweg is een unieke bezoekboerderij, met onder meer een camping, 'blotenvoetenpad' en een streekwinkel.