Doven genieten van rockconcert: 'Soms moest ik even mijn oren dicht doen'

EDE - In Ede was dinsdagavond een bijzonder concert; daar trad een rockband op voor een zaal vol doven. De bewoners van zorgcentrum De Gelderhorst, waar dove ouderen wonen, werden getrakteerd op een optreden van de band Rock of Ages.

Het optreden was een initiatief van zanger Jeroen Stam van Rock of Ages. Zijn 93-jarige moeder is doof en woont in het zorgcentrum in Ede.

André Rieu

Het plan om met de band op te treden begon eigenlijk met André Rieu. Dikwijls werd Jeroen als hij op bezoek ging bij zijn moeder door andere bewoners van het zorgcentrum aangezien voor de populaire violist.

Daarom besloot hij Rieu een e-mail te sturen met de vraag of hij zou willen optreden voor de dove ouderen. Een antwoord kreeg hij nooit van Rieu en daarom vatte hij het plan op om dan maar zelf op te treden met zijn eigen band.

Trillingen en ballonnen

Doven kunnen, anders dan men zou denken, genieten van muziek. Ze voelen de trillingen vooral van de bass. Om dat te versterken kregen de dove en slechthorende bewoners een ballon in hun handen. Bovendien stond er op het podium een gebarentolk die de teksten en de muziek uitbeeldde.

Jeroen en zijn band gaven een energiek optreden en de bewoners genoten volop. 'Heel erg leuk. Soms lawaai dat ik even mijn oren dicht moet doen, maar heel leuk. Ik voel hem door de ballon. Dat geeft heel veel trilling', reageerde een dove bewoonster.

Verslaggever Maurits Straatman was dinsdagavond bij het concert:

Het optreden was ook de start van het project 'Familie in Beeld'. Daarmee wil zorgcentrum De Gelderhorst regelmatig familieleden van bewoners uitnodigen om een optreden of een presentatie te komen geven.

