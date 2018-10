Gemeenten willen steun van provincie in standpunt tegen opening Airport Lelystad

LELYSTAD - De gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg willen geen opening van Lelystad Airport voor het luchtruim opnieuw is ingedeeld en roepen de provincie Gelderland op zich bij dit standpunt aan te sluiten. Dat schrijven de vier burgemeesters in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland.

Gelders gedeputeerde Josan Meijers liet begin september weten maximaal drie jaar overlast op de Veluwe te willen. Het vliegveld opent in 2020 en er was afgesproken dat uiterlijk in 2023 het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de herindeling ervoor zal zorgen dat vliegtuigen niet langer laag boven Gelderland vliegen en dat de overlast afneemt. Het is nu de vraag of 2023 wordt gehaald, blijkt uit brieven van de minister aan de Tweede Kamer.

Provinciale Staten debatteerden 12 september over het standpunt van de provincie over Lelystad, maar het eindresultaat was een teleurstelling voor alle actievoerders die op de vergadering waren afgekomen. De actievoerders willen dat het vliegveld pas opengaat als het luchtruim is heringedeeld, en niet daarvoor. Maar daarvoor was geen meerderheid in Provinciale Staten.

De burgemeesters schrijven in hun brief dat ze zich ernstig zorgen maken over de geplande laagvliegroutes. Er zijn vooral zorgen over de gevolgen voor veiligheid, leefbaarheid, natuur en recreatie. Het standpunt van de vier Noord-Veluwse gemeenten is bekend, maar de burgemeesters hopen alsnog de provincie te kunnen overtuigen.