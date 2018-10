'Onze naam wordt te grabbel gegooid'; zorginstelling verdrietig na vernietigend rapport

ZETTEN - 'We zijn erg verdrietig dat onze naam op deze manier te grabbel is gegooid, terwijl we er alles aan doen om de klachten zo snel mogelijk op te lossen.' Dat zegt directeur Mark Wensink van de Artemisgroep over het vernietigende rapport dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opstelde over Het Witte Huis.

De zorginstelling biedt 24 uur per dag plaatsvervangende thuiszorg aan dementerende ouderen. De inspectie heeft geconstateerd dat er op de locatie in Zetten, in de Betuwe, tekortkomingen zijn op het gebied van deskundigheid van medewerkers, hygiëne, veiligheid van bewoners, omgang met medicijnen en vrijheidsbeperkende maatregelen bij patiënten.

Mocht de naam Het Witte Huis een belletje doen rinkelen... vorig jaar zond Omroep Gelderland nog een serie uit over Het Witte Huis in Zetten. Daarna opende Artemis nog een vestiging, in Andelst. Omroep Gelderland vroeg directeur Mark Wensink van de Artemisgroep naar zijn reactie op het inspectierapport: 'Het is zeer onterecht dat ze dit persbericht op deze manier verspreid hebben. We hebben de klachten eind augustus meteen opgepakt en doen ons uiterste best om aan de gestelde eisen te voldoen. Bovendien ontstaat nu het idee dat Het Witte Huis onveilig zou zijn en dat is absoluut niet het geval.'

'Ze gaan door alle regels voorbij aan de levensvreugde'

'De inspectie heeft zich heel hard en stug opgesteld', zegt Wensink. 'Ze heeft ons afgerekend op de eisen die er aan een verpleegtehuis worden gesteld. We zijn een wooninitiatief. Een kleinschalig huis dat plaatsvervangende thuiszorg biedt aan dementerende ouderen die hier in hun eigen huis wonen, als onderdeel van het grotere huis. Wij stellen klantvriendelijkheid en het geluk van de bewoners voorop. Daarom hebben wij meer personeel in dienst dan een gemiddeld verpleegtehuis. Ik heb die visie proberen te verdedigen en ik had gehoopt dat ze daar begrip voor zouden hebben, maar dat bleek niet het geval. Ze gaan door alle regels voorbij aan de levensvreugde.'

'Uiteraard zijn hygiëne en alle andere regels ook belangrijk, maar we hadden gehoopt dat we daar zelf de verantwoordelijkheid voor konden nemen. Alles is ook voor elkaar, maar we hebben niet alles minutieus genoteerd, zoals de inspectie wil. Dat kost namelijk tijd en ik heb liever dat mijn medewerkers met de bewoners bezig zijn, dan dat ze rapporten invullen.'

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Een van de problemen die de inspectie tegenkwam was dat het Witte Huis de bewoners te streng in de gaten houdt. De zogenoemde vrijheidsbeperkende maatregelen waar de dementerende bewoners mee te maken krijgen zouden te belemmerend zijn. Deursensoren en hekjes om het bed om te voorkomen dat de ouderen eruit vallen, mogen niet.

Ook wil de inspectie dat de ouderen die nog wilsbekwaam zijn van het terrein moeten kunnen lopen wanneer ze dat willen. De GPS-tracker die het Witte Huis de ouderen meegeeft wanneer ze van het terrein lopen is niet toegestaan, tenzij de ouderen daar zelf een verklaring over ondertekenen. Ook moet het hek op het terrein makkelijk open kunnen. Dat is nu met een code beveiligd.

Directeur Wensink: 'Maar niet alle familieleden willen hun vader of moeder officieel door een psychiater wilsonbekwaam laten verklaren, ook al zijn ze in een vergevorderd stadium van dementie. Dat maakt het voor het personeel lastig.'

'Liefje of schatje noemen mag niet'

'Gelukkig steken de familieleden van de bewoners ons een hart onder de riem. En er stonden ook positieve opmerkingen in het rapport, maar die zijn niet in het persbericht terechtgekomen. Zo werden de geborgenheid van de bewoners, de motivatie van het personeel en de respectvolle benadering van de ouderen gewaardeerd. Maar aan de andere kant vond de inspectie het niet respectvol wanneer de bewoners door het personeel liefje of schatje werden genoemd. Dat verbaasde me.'

'We zijn al druk bezig om de nieuwe eisen binnen vier maanden uit te voeren, dus dat komt goed. Dan zien we de inspectie graag opnieuw op bezoek komen', aldus de directeur van de zorginstelling.

Zie ook: Ernstige waarschuwing voor zorginstelling Het Witte Huis in Zetten