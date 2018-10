Deel dit artikel:













Leidse studenten krijgen Arnhemse skeletten Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Skeletten die vorig jaar in de zomer zijn opgegraven toen in het centrum van Arnhem de Jansbeek werd aangelegd, gaan naar Leiden. Studenten kunnen deze skeletten de komende tien jaar gebruiken om te leren archeologisch botonderzoek uit te voeren. Arnhem geeft de Universiteit Leiden daarvoor 720 geraamtes in bruikleen.

Het blootleggen van de 720 skeletten uit de periode 1400 tot 1829 trok grote publieke belangstelling. De menselijke resten rustten op verdwenen begraafplaatsen rondom de Arnhemse Eusebiuskerk en een klooster. Specialisten zijn bijna klaar met een onderzoek naar details van de opgraving. Botten vertellen veel over vroeger De Universiteit Leiden heeft Arnhem gevraagd om de skeletten te mogen gebruiken. De botten zijn goed geconserveerd en kunnen veel vertellen over de stedelijke bevolking in het verleden. Het Laboratorium voor Menselijke Osteologie in Leiden heeft daarnaast ook behoefte aan nieuw onderzoeksmateriaal. Binnen- en buitenlandse studenten leren in Leiden onder andere om DNA-onderzoek te doen op de oude botten. Na verloop van tijd krijgt Arnhem de botten weer terug. Mogelijk volgt dan een herbegrafenis. Zie ook: Opgravingen in Arnhem voorbij; wat vertellen ons de 600 skeletten? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52