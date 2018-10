Plan gemeenschappelijke afvalcontainers Doesburg gaat door

DOESBURG - Doesburg gaat per 1 januari 2019 helemaal over op gemeenschappelijke afvalcontainers. Dat maakte het college van Doesburg dinsdag bekend. Eerder werd het plan op de lange baan geschoven.

Het is al lang onrustig rondom het afvalcontainerbeleid in Doesburg. De uitvoering van het plan voor gemeenschappelijke, ondergrondse afvalcontainers in heel Doesburg kwam in oktober vorig jaar stil te liggen na een motie van GroenLinks en PvdA.

Bewoners waren woedend over het afvalplan van de gemeente. Het zinde hen niet dat ze afval voortaan zelf naar containers moesten brengen en ook het aantal containers was volgens hen niet voldoende.

Meer containers

Het college hoopt de bewoners nu tevreden te stellen door meer afvalcontainers te plaatsen op locaties die in overleg met bewoners zijn bepaald. In de wijk Beinum komen er elf nieuwe containers bij. In de wijken Ooi en Molenvelden blijft het aantal containers gelijk, maar worden er wel een paar verplaatst. Ook in de binnenstad van Doesburg blijft het aantal containers gelijk.

'Het is een evenwichtig en goed resultaat', zegt wethouder Birgit van Veldhuizen. 'De aanloop was niet altijd even makkelijk, omdat we niet altijd voldoende oog en oor hadden voor de ideeën en opvattingen van de mensen in de wijken. Door de inloopavonden en de gesprekken met de wijkraden is er nu brede steun.'

In de binnenstad van Doesburg moeten mensen al langer met de zak restafval naar de afvalcontainer lopen. Het huidige plan van het college moet ervoor zorgen dat het afvalbeleid in de rest van de plaats wordt uitgerold.

Zie ook: