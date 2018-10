Jaguar boort zich in garage; kruising wordt niet aangepast

De bestuurder van de Jaquar verloor op de afrit van de A28 de macht over het stuur. Hij reed daardoor rechtdoor over de kruising en de wagen werd gelanceerd door een vluchtheuvel. Vervolgens kwam de auto het erf van het huis op, ramde een hek en boorde zich in de garage. De bestuurder raakte lichtgewond.

Maar het had erger kunnen aflopen, zegt bewoonster Dinie van den Essenburg. 'Want hier lopen kinderen om het huis. Je moet er toch niet aan denken wat daarmee had kunnen gebeuren.'

Al eerder bijna mis

Zes jaar geleden gebeurde er bijna precies hetzelfde. Maar toen kon de automobilist nog op het nippertje remmen. De bewoners drongen er toen bij de provincie vergeefs op aan om de kruising bij de afrit veiliger te maken. Van den Essenburg hoopte dat er nu wel een aanpassing zou komen, maar dat gebeurt niet.

De situatie blijft zoals die nu is, laat Rijkswaterstaat weten. Over twee jaar is het probleem sowieso opgelost. Dat wordt de af- en oprit van de A28 verplaatst om het verder gelegen industrieterrein te ontsluiten.

