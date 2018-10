Zo vieren de Gelderse sterren dierendag

We vroegen het Rob de Nijs, Frans Duijts, Jacques Herb, Angelique Kruger en Belinda Kinnaer en dit zijn de schattige foto's en grappige video's die wij binnenkregen.

Rob de Nijs: trots op hulphond Noa

Rob de Nijs met zoon Yosh en hulphond Noa. Foto: Ferry de Kok.

De bekende zanger Rob de Nijs uit Bennekom heeft een bijzonder huisdier: een hulphond voor zijn autistische zoon Yosh. Onlangs is hond Noa officieel gecertificeerd als hulphond, vertelt Rob de Nijs trots. (Foto: Ferry de Kok).

Frans Duijts verwent zijn honden met dierendag

'Ik kan niet zonder mijn hondjes hoor', zegt Frans Duijts, de bekende zanger uit Tiel. Hij heeft drie honden, waaronder twee American Bully's Presley en Diva. Hij is van plan om zijn honden vandaag flink te verwennen.

'Onze huisdieren zijn onze kinderen'

De 6-jarige golden retriever van Jacques Herb uit Epse heet niet Manuela, maar DJ. De naam is ontstaan uit de initialen van de namen van Jacques en zijn vrouw Diny. En het is ook nog eens een muzikale naam, dus die keus was snel gemaakt, vertelt zanger Jacques Herb.

Jacques Herb met golden retriever DJ

We hebben overigens ook nog twee schatten van katten, broertje en zusje, Tommie en Luna van 12 jaar. Voor onze dieren doen we op dierendag niet echt iets speciaals, maar voor hen is het elke dag dierendag. Onze dieren hebben het gelukkig erg goed, maar er is helaas nog genoeg dierenleed in de wereld. Onze huisdieren zijn echt onze kinderen, en ja ook wel een beetje verwend! Je krijgt er zo veel liefde en trouw van terug.'

Met de geiten op schoot

Als Omroep Gelderland-presentator Angelique Kruger thuiskomt op haar erf in Hengelo (Gld) wordt zij begroet door vier geiten en twee enthousiast blaffende honden.

Hond Teun eist de meeste aandacht op. 'Daarna komt de grote witte herdershond Nielson ('meneer Nielson als hij stout is'), dan de geiten en dan de man', grapt Angelique.

Angelique Kruger gek met haar geiten

Geiten heeft ze sinds drie jaar. Aagje ('de meest nieuwsgierige), Leentje ('geit zonder hoorns'), Otje en Zaza. 'Zaza, het geitje met zwart en witte vlekken is de eigenaardige van het stel. Die wil niet knuffelen. Als je Zaza aait, gaat ze bokken. De twee bruinen gaan juist helemaal op je schoot liggen, als je ze aait.'

Nielson (links) en Teun kijken of baasje Angelique Kruger eraan komt

Dierendag is geen speciale dag bij Angelique. 'We leven met onze beesten. Als ik overdag ziek in bed lig, drie keer raden wie er dan bij mij in bed liggen: die grote witte herder en rooie Teun. Sommige mensen vinden dat smerig. Ik vind het gezellig, ik verschoon mijn bed gewoon wat vaker.'

Lachen met Brownie en Nozem

De tekst gaat door onder de video

Belinda Kinnaer, zangeres uit Zeddam, verwent haar twee honden Brownie en Nozem net zoveel als elke andere dag. 'Zodra we wakker worden, moeten we alweer lachen om deze twee', vertelt Belinda in bovenstaande video.