Sauna-ondernemer: 'geldboete graffitispuiter is pleister op de wonde'

WIJCHEN - Een actievoerder tegen de komst van een wellnesscentrum bij recreatiegebied De Berendonck is door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf en een geldboete. Terreineigenaar Leisurelands noemt de geldboete van 500 euro 'een kleine pleister op de wonde.' Leisurelands zegt namelijk voor duizenden euro's schade te hebben geleden.

Vorig jaar moesten gebouwen, bebording en andere zaken bij het recreatiegebied het ontgelden. In november werd een graffitispuiter op heterdaad betrapt door medewerkers van Leisurelands.

Protest tegen wellnesscentrum

De man riep via social media al eerder op tot graffitispuitacties, maar leek uiteindelijk alleen te handelen. Het motief van de man was dat hij aandacht wilde vragen voor het verdwijnen van bomen voor de komst van het nieuwe wellnesscomplex. De ondernemer achter het toekomstige wellnesscomplex schrijft: 'Dit ondanks het feit van verschillende juridische procedures waarin Leisurelands in het gelijk was gesteld.'

Gebiedsverbod

Ondanks de in de ogen van Leisurelands lage boete, is de ondernemer wel blij met de veroordeling. 'Het gaat ons vooral om het signaal dat wij te allen tijde aangifte doen bij de politie en ons best doen om de dader(s) te pakken te krijgen. Je hebt je als bezoeker van een recreatiegebied te houden aan de regels en dit soort buitensporig gedrag tolereren wij niet.' Leisurelands heeft de dader een gebiedsverbod opgelegd van drie jaar.

