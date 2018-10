Deel dit artikel:













Geld voor verbeelding geschiedenis Nijmegen de_kazemat_op_het_eiland_veurlent

NIJMEGEN - Vier projecten die de geschiedenis van Nijmegen laten zien, krijgen een bijdrage van de gemeente. Het gaat om de openstelling van de rivierkazemat op het eiland Veur-Lent, een film over de kaaisjouwers, de openstelling van de grafkelder van de familie Goris in de St. Stevenskerk en de openstelling van de torens in het Kronenburgerpark. De vier initiatieven krijgen maximaal 3000 euro uit het budget Verleden Verbeeld van de gemeente.

De subsidieregeling Verleden Verbeeld voor particuliere initiatieven is bestemd voor initiatieven die het verleden van Nijmegen als onderwerp hebben. Dit jaar besliste een jury onder leiding van hoogleraar Nijmeegse en Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven dat verschillende particuliere projecten gesteund worden. Kazemat Door de openstelling van de oostelijke kazemat op het nieuwe eiland Veur-Lent moet er meer bekendheid komen voor deze ruimte met schietgaten die bedoeld waren ter verdediging. Het gebouw is nu niet toegankelijk omdat de ingang zich op 2,5 meter hoogte bevindt. Het is een van de drie kazematten op de noordoever van de Waal die vlak voor de oorlog zijn gebouwd door de Nederlandse regering. Kaaisjouwers De film over de kaaisjouwers wordt een documentaire waarin de nazaten van de kaaisjouwers worden geïnterviewd, afgewisseld met historische filmfragmenten. Kaaisjouwers waren mannen die vooral tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog de vracht van de schepen aan de Waalkade op hun rug weg sjouwden. Die vrachten waren vaak wel 80 kilo per zak. Grafkelder en Stevenskerk De bijdrage voor de openstelling van de grafkelder van de familie Goris is bedoeld om de grafkelder beter toegankelijk te maken. De 17e eeuwse grafkelder is na de oorlog als opslagruimte gebruikt voor de stoffelijke resten uit de graven in de Stevenskerk. De kerk was tijdens het bombardement op 22 februari 1944 nagenoeg verwoest. Door de openstelling van de grafkelder wordt op een bijzondere manier een deel van de geschiedenis van de Stevenskerk verteld. Ten slotte krijgt de openstelling van de verschillende torens in het Kronenburgerpark ook een bijdrage. Door deze toegankelijk te maken, krijgt iedereen de kans om deze torens, deel van de vestingwerken van Nijmegen, te bezoeken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52