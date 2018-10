Ludieke acties om behoud technisch personeel

WIJCHEN - Door het forse tekort aan technisch personeel hebben bedrijven grote moeite om werknemers te werven. Elektrotechniekbedrijf Modderkolk in Wijchen zet juist in op het behoud van het personeel, want er zijn kapers op de kust.

Met honderden openstaande vacatures in de technieksector zitten vrijwel alle technische bedrijven in Gelderland verlegen om personeel. De concurrentie is hevig, en bedrijven halen van alles uit de kast om nieuwe werknemers te werven. Maar wat ze niet moeten vergeten, is zuinig te zijn op het personeel dat ze hebben.

Dat zegt Simon de Luij, eigenaar van elektrotechniekbedrijf Modderkolk Projects & Maintenance in Wijchen. Het familiebedrijf met zo’n 260 werknemers werft actief nieuw personeel, maar organiseert daarnaast deze week 'de week van de medewerker', om de eigen werknemers in de watten te leggen.

Tekorten

'Het tekort aan personeel in de sector is enorm, en wordt alleen maar groter', zegt De Luij. Om mensen aan je te binden moet je daarom je waardering uitspreken, zegt hij.

Terwijl techniek inmiddels de ruggengraat van iedere branche is, loopt de uitstroom uit techniekopleidingen terug, zegt De Luij. Bedrijven, recruiters en uitzendbureaus reageren op het tekort door hard aan technisch personeel te trekken. In deze tijd is het daarom de uitdaging om personeel te behouden. Dat merkt De Luij in zijn bedrijf. 'Het verloop is groot. Maar toch niet zo groot als bij andere bedrijven.'

Ludieke acties

Dat komt misschien door de speciale aandacht die het bedrijf deze week geeft aan zijn medewerkers. 'De week van de medewerker' wordt voor het tweede jaar op een rij gehouden. De week begon met een EHBO-tas vol marsjes, merci en spekjes voor iedere medewerker. 'Om de week spektaculair te beginnen, voor werknemers die veel in hun mars hebben', legt De Luij uit.

Dinsdag kregen de medewerkers gezonde smoothies en wraps. Die werden speciaal naar de locaties gebracht waar ze die dag werkten. Deze woensdag worden de werknemers om half zeven 's morgens verrast met een gezamenlijk bedrijfsontbijt. De hele week door kunnen werknemers zich daarnaast opgeven voor een lesje boksen. 'We laten zien dat we geen doorsnee werkgever zijn', zegt De Luij. 'De meesten zijn verbaasd, maar ze vinden het ook erg leuk.'

Goede sfeer

Monteur Thijs Verbeet is één van de werknemers die verrast werden. Hij werkt nu zo'n vijf jaar bij het bedrijf, en waardeert het gebaar van zijn werkgever. Verbeet krijgt net als zijn collega's wel eens een aanbod van een andere werkgever. 'Maar ik zit nog goed bij dit bedrijf.'

Het belangrijkste vindt hij de goede sfeer op een werkplek. 'Sommige collega's zijn vertrokken, bijvoorbeeld voor een beter salaris. Maar een deel daarvan komt ook weer terug.' Voor Verbeet is het belangrijk dat een werkgever achter zijn werknemers staat. En dat doet deze werkgever. 'Met de acties van deze week voel je je gewaardeerd.'