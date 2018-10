Appeltjesdag in Zoelen zoekt bijzondere fruitrassen

En in die historische boomgaarden komen soorten appels en peren voor waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. Zoals de IJsbout of de Zoete Bloemee. Alleen in het Rivierengebied zijn al 130 verschillende rassen geteld. Maar er moeten er nog veel meer zijn. Er zijn er misschien wel 2000. En om de lijst aan te vullen organiseert Hoogstamfruit Rivierenland deze maand Appeltjesdag.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

'Hoe heet die appel?'

In boomgaarden in Zoelen kunnen eigenaren van hoogstamboomgaarden hun bijzondere fruit aan experts voorleggen om eindelijk eens te horen hoe die appel of peer nu heet. 'En misschien dat er dan wel heel bijzondere rassen aan het licht komen', zegt Harry Weijss van Hoogstamfruit Rivierenland, één van de organisatoren van Appeltjesdag.

Mochten de experts die op Appeltjesdag het fruit determineren er niet uit komen, dan zoekt Hoogstamfruit Rivierenland contact met pomologische verenigingen. Die hebben zoveel expertise in huis dat de kans klein is dat ze geen naam op een zeldzame appel of peer kunnen plakken.

Appeltjesdag wordt zaterdag 13 oktober van 14.00 tot 17.30 uur gehouden in de historische hoogstamboomgaard van de Gulderling in het Kattegat in Zoelen.