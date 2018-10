45-kilometerauto rijdt kapperszaak in Vaassen binnen

VAASSEN - Een 45-kilometerauto is dinsdagmorgen een kapperszaak in Vaassen binnengereden. De zaak was op dat moment open; wonderwel raakte niemand gewond.

'Ja, we zijn een drive-inkapper', grapt eigenaresse Olga van kapperszaak In Style. 'We kunnen er nu wel om lachen, maar het was even flink schrikken vanmorgen.'

Volgens de eigenaresse gaf de bestuurster volop gas terwijl ze in de veronderstelling was dat ze remde. 'We riepen nog: "draai de sleutel om", maar het was te laat. De auto reed de zaak binnen. Op dat moment stond een collega net een klant te knippen. Gelukkig raakte niemand gewond. Ook de mevrouw niet.'

Het is een ravage in de zaak, zegt de eigenaresse. 'Overal ligt glas, de hele voorpui is eruit gereden.' Deze dinsdag wordt er niet meer geknipt. 'En morgen ook niet, en overmorgen waarschijnlijk ook niet.'