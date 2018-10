ProRail boos op Tielse band na foto op spoorwegovergang

TIEL - Spoorbeheerder ProRail baalt van een geplaatste foto van de Tielse schoolband Reboot. Op de foto zaten de bandleden op een bank op een spoorwegovergang.

De foto was speciaal gemaakt voor een artikel op een lokale nieuwswebsite. 'De foto was bedoeld als een creatief idee. Wij hadden totaal geen kwade intenties', laat de band weten aan Omroep Gelderland.

'Spoor geen locatie voor foto's'

'Helaas zien we nog te vaak foto's langskomen die op het spoor gemaakt zijn', zegt woordvoerder René Vegter van ProRail. 'De beelden zouden bevestigen dat het spoor een goede locatie is om foto's te maken, dat is het niet.'

ProRail voert actief campagne tegen spoorlopen. Het is levensgevaarlijk en kan leiden tot veel vertragingen voor reizigers.

Foto van de schoolband verwijderd

De band heeft tegen de spoorbeheerder gezegd de desbetreffende foto te verwijderen van de verschillende socialmediaplatformen.

'We hebben ze een mail gestuurd en daar hebben ze snel op gereageerd. Ons doel is geslaagd', laat Vegter weten.

Zie ook: