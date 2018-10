Volkert van der G. mag definitief emigreren

APELDOORN - Volkert van der G. heeft een akkoord bereikt met het Openbaar Ministerie over zijn meldplicht bij de reclassering. Dat zegt zijn advocaat Willem Jebbink. Dat betekent dat het hoger beroep dat woensdag zou worden gehouden niet doorgaat en de moordenaar van Pim Fortuyn definitief mag emigreren.

De 48-jarige Van der G., die na zijn vrijlating in Apeldoorn ging wonen, moest zich één keer in de drie weken melden bij de reclassering. Van der G. spande hierover een kort geding tegen de Staat aan. In mei van dit jaar won hij dit kort geding. De Staat ging in hoger beroep, maar dit gaat dus niet door.

Dit betekent dat de weg vrij is om te emigreren. Zijn advocaat bevestigt dat hij zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 elke twee maanden schriftelijk verslag uitbrengen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie. Waar Van der G. naartoe wil emigreren, is niet bekend.

De Apeldoorner kreeg 18 jaar cel voor de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Hij werd op 15 april 2003 veroordeeld. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Amsterdam opnieuw tot 18 jaar. Nadat Van der G. twee derde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij vier jaar geleden onder voorwaarden vrij.

