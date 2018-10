Enquête over huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Inwoners van de gemeente Zaltbommel kunnen vanaf dinsdag een enquête invullen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo hoopt de gemeente oplossingen te vinden voor de huisvesting van deze Polen en Roemenen.

In de gemeente Zaltbommel klagen bewoners al langer over overlast door arbeidsmigranten. De migranten wonen met grote groepen in één huis en dat zorgt voor geluidsoverlast en rijen met Poolse en Roemeense auto's in de straat.

Vooral in het dorp Zuilichem zijn de zorgen groot, omdat daar op grote schaal kassen met aardbeien worden neergezet. Er komen mogelijk honderden extra Polen en Roemenen naar het gebied.

'Voor inwoners en migranten'

In juli van dit jaar startte de gemeente al een panel, waarin deelnemers meepraten over de huisvesting van arbeidsmigranten. De vragen in de enquête gaan onder ander over de omvang en de locatie van de huisvesting en over het samen leven met arbeidsmigranten.

Wethouder Gijs van Leeuwen: 'Wij willen het bestaande huisvestingsbeleid veranderen. We laten ons hierbij leiden door de volgende vraag: hoe zorgen wij ervoor dat bij de huisvesting van arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigranten wordt verbeterd?'

Tweeduizend adressen in de gemeente krijgen deze week een brief met inlogcode thuisgestuurd om de enquête in te vullen. Daarnaast kunnen inwoners de vragenlijst via de website van de gemeente invullen. Dat kan tot en met dinsdag 23 oktober.

Zie ook: