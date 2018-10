Deel dit artikel:













Deze week in UIT met Esther: Platenbeurzen, Villa Mondriaan en de band Raad van Toezicht Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Deze week duikt Esther in de wereld van de lp's en vinyl, want elk weekend kan je ergens in Gelderland wel naar een platenbeurs.

Pieter is er natuurlijk ook weer. Hij kijkt naar kunst in Winterswijk. Verder ook nog aandacht voor de Dag van de Chemie die zaterdag wordt gehouden. Op verschillende plekken in de provincie openen chemische bedrijven de deuren voor nieuwsgierigen. Uit met Esther nam alvast een kijkje in Tiel.