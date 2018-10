Het is weekend: Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Grootste Oktoberfest van Nederland

In het Goffertpark kun je deze zaterdag naar het grootste Oktoberfest van Nederland. Tijdens het Foute Oktoberfest wordt er niet op de originele Beierse manier feest gevierd, maar meer met een Nederlandse knipoog met veel optredens van feestartiesten. Wel is de aankleding zoals bij de oktoberfesten in Duitsland.

Feestje bij het Radboud

Bij het Radboud is het zaterdag groot feest. De universiteit bestaat dit jaar 95 jaar en daarom openen de Radboud Universiteit en het Radboudumc hun deuren. Er is echt van alles te doen. Zo kun je bijvoorbeeld workshops en lezingen volgen, meedoen aan een oefenrechtbank of kennismaken met robots.

Wilddagen in Vierhouten

Gek op de Veluwe en op wild? Dan kun je dit weekend het beste naar Vierhouten. Daar worden de Wilddagen gehouden. Er zijn allerlei proeverijen en er is een streekproductenmarkt.

Bokbier proeven in Zutphen

Voor lekkere bokbiertjes moet je zondag in Zutphen zijn. Daar kun je namelijk naar de Nationale Bokbierdag. Dit jaar is de grote nationale optocht met bierwagens ook weer terug van weggeweest.

Kijkje in de keuken bij chemische bedrijven

Altijd al nieuwsgierig geweest wat zich afspeelt achter de deuren van een groot chemisch bedrijf? Tijdens de Dag van de Chemie geven chemische bedrijven een uniek kijkje in hun keuken. Kijk hier voor een overzicht van de deelnemers.

Boerengolfteams gaan de strijd met elkaar

In Lievelde gaan het hele weekend golfteams met elkaar de strijd aan tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf. Er zijn niet alleen teams uit Nederland maar ook uit België, Duitsland en Canada. Het toernooi wordt gehouden bij Kaasboerderij Weenink.

Kijk hier de hele aflevering van UIT met Esther van deze week terug: