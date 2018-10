Held Waalcrossing na 74 jaar eindelijk thuis

De stoffelijke resten van de Amerikaanse soldaat Willard 'Bud' Jenkins zijn na 74 jaar herbegraven in zijn geboorteplaats. Jenkins kwam om tijdens de Waalcrossing, maar kon destijds niet worden geïdentificeerd. Hij kreeg een anoniem graf op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. DNA-onderzoek gaf 74 jaar na dato eindelijk uitsluitsel over zijn identiteit.

Willard 'Bud' Jenkins

Heldhaftige daad

Paratrooper Willard ‘Bud’ Jenkins stak op 20 september 1944 samen met andere paratroopers van de 82nd Airborne Division in gammele bootjes de Waal over om de noordkant van de Nijmeegse Waalbrug te veroveren. Een operatie die door de Amerikanen als één van de heldhaftigste van de Tweede Wereldoorlog wordt beschouwd. Jenkins, toen 27 jaar, overleefde de Waalcrossing niet. Hij werd twee keer in zijn borst geschoten door Duits vuur en viel in de Waal. Zijn lichaam kon niet worden geïdentificeerd en werd begraven in een anoniem graf op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten.

Afgelopen zomer is met behulp van DNA-onderzoek zijn identiteit na 74 jaar alsnog vast komen te staan. Hiervoor werd het DNA van zijn 83-jarige zus Edna Jenkins gebruikt, zij is het enige nog levende directe familielid. Willard Jenkins is vorige week opnieuw met militaire eer begraven in zijn geboorteplaats Scranton, in aanwezigheid van zijn zus Edna. Zij ontving uit naam van haar broer een aantal medailles, waaronder de Purple Heart onderscheiding, die wordt uitgereikt aan alle militairen die gewond raakten of stierven terwijl ze het Amerikaanse leger dienden.

Edna Jenkins neemt de Amerikaanse vlag in ontvangst - foto: Alex Omhof