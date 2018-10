Deel dit artikel:













Gaanderenaar voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker SP Gelderland Foto: SP

GAANDEREN - Peter de Vos uit Gaanderen is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland, die op 20 maart 2019 gehouden worden. De Vos is al Statenlid en was in het verleden onder meer jarenlang voorzitter van de Doetinchemse SP-afdeling.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Ik zit in de Provinciale Staten om de stem te zijn van al die mensen die ver af staan van de provinciale politiek maar er wel mee te maken hebben', aldus De Vos. 'Denk aan de buslijn die in je wijk wordt wegbezuinigd. Of de bibliotheek die is verdwenen uit je dorp.' Socialer gezicht voor provinciebestuur De Vos voerde onder meer jarenlang actie voor dubbelspoor in de Achterhoek en is voorvechter van de Gelderse streektaal. Hij vindt dat het provinciebestuur een socialer gezicht moet krijgen. 'Kijk wat je als overheid met een dikke bankrekening kan doen om de samenleving wat eerlijker en rechtvaardiger te maken', aldus de kandidaat lijsttrekker. 'Met slechts een klein deel daarvan zou je kunnen investeren in sociale huurwoningen, beter openbaar vervoer of meer natuur.' Gemmink op plaats drie Maurits Gemmink uit Ulft staat op de concept-kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing op plek drie. De lijst moet tijdens de regioconferentie van 1 december nog wel officieel door de leden worden vastgesteld.