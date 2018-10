Vrouw mishandelt man achter politiebureau Zutphen

ZUTPHEN - Bij het politiebureau in Zutphen is zondagavond een man mishandeld door een nog onbekende vrouw. Dat meldt de plaatselijke politie deze dinsdag.

De mishandeling vond rond 19.15 uur plaats op de parkeerplaats achter het politiebureau aan de Houtwal. De vrouw liep naderhand weg in de richting van de Rietbergstraat.

Of het slachtoffer gewond is geraakt, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.