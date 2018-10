Stint-verbod: 'Wennen om weer met groepen kinderen te gaan wandelen'

ARNHEM - Verschillende Gelderse kinderopvangcentra bekijken vanochtend welk alternatief ze inzetten voor de stint, de elektrische bolderkar die na het drama in Oss niet meer de weg op mag. Volgens Rene Looman van de Brancheorganisatie Kinderopvang zullen medewerkers nu met kinderen van school naar de opvang moeten lopen of fietsen. Ook kunnen er taxibusjes worden ingezet.

Bij het ongeluk in Oss op 20 september kwamen vier kinderen om toen een stint op een trein botste. Een ander kind en een begeleidster raakten gewond. Mogelijk waren er problemen met de bolderkar, waardoor die op het spoor terecht kwam.

Veiligheidsrisico's

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur besloot maandag dat de sints verboden zijn op grond van de voorlopige resultaten van een onderzoek naar het voertuig door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daaruit is gebleken dat er veiligheidsrisico's zijn verbonden aan het gebruik van de stint.

Volgens ooggetuigen van het drama zou de bestuurster niet meer hebben kunnen remmen. De betrokken instanties die onderzoek doen naar het fatale ongeluk willen daar nog geen uitspraken over doen.

Een aantal kindercentra in Gelderland stopten al tijdelijk met het gebruik van de elektrische bolderkar. Dit gebeurde bij de organisaties Pcuk&Co, Avonturijn, BijdeHandjes, Doomijn, Skar en Partou Kinderopvang en de Nijmeegse kinderopvangkoepel KION.

Meer begeleiding nodig

Volgens Looman van de Brancheorganisatie Kinderopvang is het soms wel even wennen om weer met grote groepen kinderen met een hesje aan te gaan wandelen. 'Dan moet je met de organisatie wel extra mensen inzetten om de begeleiding van en naar school goed te laten verlopen.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Rene Looman:

Verder geeft hij aan dat de alternatieven besproken worden met de ouders die gebruikmaken van de opvang. Er is met spoed een brief uitgegaan vanuit de brancheorganisatie richting alle kindercentra met de mededeling dat de stint niet meer mag worden gebruikt. De maatregel ging maandagnacht om 0.00 uur in.

Er zijn ook Gelderse kinderopvangcentra die na het fatale ongeval gewoon doorreden met de stints. 'Ook daar zal het even omschakelen zijn', aldus Looman.

