Huiszoeking in Tiel vanwege 'lopend onderzoek' Foto: politie

TIEL - De politie is vanochtend op vier plekken in Nederland panden binnengevallen. Daarbij zijn zeven personen aangehouden. De huiszoekingen waren in de wijk De Hennepe in Tiel, Nieuwegein, Utrecht en Vianen.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er tientallen agenten bij de actie betrokken. De NOS meldt dat de invallen te maken hebben met de aanhoudende reeks liquidaties in het criminele milieu, waarbij Marokkanen elkaar naar het leven staan. De politie wil dat niet bevestigen. Die zegt dat de actie plaatsvindt wegens een 'lopend onderzoek'.