Jaguar verlaat A28 en rijdt in volle vaart garage binnen

WEZEP - De bestuurder van een Jaguar heeft zijn wagen maandagavond rond kwart over negen op miraculeuze wijze in de garage van een woonhuis geboord. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond.

Het ongeval gebeurde op de Zuiderzeestraatweg in Wezep. De bestuurder van een Jaguar reed de afrit van de A28 bij Wezep af en verloor de macht over het stuur, waardoor de bestuurder rechtdoor over de kruising ging. Hij werd gelanceerd door een vluchtheuvel en kwam aan de andere kant van de weg op het erf van een woning terecht. Daar reed de auto eerst een grote biels omver, om vervolgens tegen de garage te knallen.



De bestuurder raakte lichtgewond. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld, maar even later toch voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Behalve veel schade aan de auto sneuvelde er een hek, ook de garagedeur en de muren van de garage raakten flink beschadigd. Ook de motor die in de garage stond liep flinke schade op.

Niet de eerste keer

Bijzonder detail is dat in augustus 2012 ook al eens op exact dezelfde wijze een ongeval gebeurd is. Op 23 augustus van dat jaar kwam er ook een automobilist vanaf de A28 en schoot rechtdoor over de kruising.