Probleem rode kruisen op matrixborden A50 opgelost Foto: Rijkswaterstaat/twitter

EWIJK - Rijkswaterstaat is er in de vroege dinsdagochtend in geslaagd om de rode kruisen van de matrixborden op de A50 te krijgen. De borden waren niet meer te bedienen na een autobrand rond 15.30 uur maandagmiddag.

Er ontstond in de avondspits enorme file op de A50 voor knooppunt Valburg. De file begon na een autobrand, maar werd snel langer nadat de matrixborden met daarop rode kruisen niet meer bediend konden worden. Bij het blussen van de autobrand is in een zogeheten regelstation een storing ontstaan. Daardoor kon Rijkswaterstaat de rode kruisen niet weg krijgen, de borden zijn daardoor niet meer op afstand te bedienen. Dat betekende dat automobilisten het met één rijbaan moesten doen, terwijl de andere rijstroken allang waren vrijgegeven. Maar niemand waagde zich eraan om de banen te nemen waar een kruis boven stond. Uiteindelijk riep Rijkswaterstaat op om de rode kruisen te negeren, maar het duurde nog tot ver in de avond voor de files waren opgelost. Vervolgens werd met tekstkarren aangegeven dat de rode kruisen genegeerd konden worden. Zie ook: UPDATE: Storing matrixborden door autobrand: filedrama eindelijk voorbij Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52