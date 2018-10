Nog steeds rode kruisen op matrixborden A50

EWIJK - Rijkswaterstaat is nog steeds bezig om de rode kruisen van de matrixborden op de A50 te krijgen. De borden waren niet meer te bedienen na een autobrand rond 15.30 uur maandagmiddag.

Er ontstond in de avondspits enorme file op de A50 voor knooppunt Valburg. De file begon na een autobrand, maar werd snel langer nadat de matrixborden met daarop rode kruisen niet meer bediend konden worden. Bij het blussen van de autobrand is in een zogeheten regelstation een storing ontstaan. Daardoor kon Rijkswaterstaat de rode kruisen niet weg krijgen, de borden zijn daardoor niet meer op afstand te bedienen.

Dat betekende dat automobilisten het met één rijbaan moesten doen, terwijl de andere rijstroken allang waren vrijgegeven. Maar niemand waagde zich eraan om de banen te nemen waar een kruis boven stond. Uiteindelijk riep Rijkswaterstaat op om de rode kruisen te negeren, maar het duurde nog tot ver in de avond voor de files waren opgelost. Nu wordt met tekstkarren aangegeven dat de rode kruisen genegeerd kunnen worden. Hoe laat de borden weer werken is nog niet bekend.

Zie ook: UPDATE: Storing matrixborden door autobrand: filedrama eindelijk voorbij