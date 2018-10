Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode man gevonden in woning Huissen, geen misdrijf Foto: Roland Heitink

HUISSEN - In een woning aan de Van Gelrestraat in Huissen is maandagavond een dode man gevonden.

De politie onderzocht enige tijd hoe de man om het leven is gekomen. Al snel bleek dat er geen sprake was van een misdrijf. De woordvoerster kon maandagavond nog niet zeggen of het om de bewoner van het huis gaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52