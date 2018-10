Deel dit artikel:













Eind van de week wordt het weer 20 graden Foto: Ab Donker

WAGENINGEN - Aan het eind van de week wordt het in Gelderland rond de 20 graden en schijnt er een zonnetje. Een aangename verrassing voor de zonliefhebber. Volgens MeteoGroup in Wageningen is het nog twee dagen doorbijten en dan gaat de temperatuur omhoog.

Dinsdag is het nog grijs met een enkele bui. 'De temperatuur is dan ook nog aan de lage kant voor de tijd van het jaar, zo'n 13 tot 16 graden. Een echte herfstdag', legt Britta van Gendt van MeteoGroup uit. Vanaf woensdag wordt het al iets beter. 'De zon laat zich dan weer steeds vaker zien en het lijkt ook overwegend droog te blijven.' De echte warme temperaturen worden vanaf vrijdag verwacht. Dan wordt het rond de twintig graden in Gelderland.