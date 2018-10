Atleet Eelco Sintnicolaas onder het mes voor slepende enkelblessure

Sintnicolaas schrijft dat er een zogeheten avulsiefractuur is ontdekt in zijn enkel, dat is een fractuur dat ontstaat als een pees een bot kapot trekt. Dit fractuur kwam pas aan het licht na recente onderzoeken. Het fractuur is in eerste instantie over het hoofd gezien omdat dit op een andere plek zit dan waar de aanvankelijke enkelblessure van de meerkamper zat.

Een gedesillusioneerde Sintnicolaas na weer een opgave

Sintnicolaas is positief over volledig herstel, hij wil meteen na de ingreep aan zijn herstel beginnen. Hij spreekt de hoop uit nog tenminste twee jaar actief te zijn op het hoogste meerkampniveau.

