Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt schipper vanwege onderzoek naar dode man in IJssel Foto: Persbureau Heitink

DIEREN - De politie Rheden is op zoek een schipper die maandagmiddag over de IJssel voer en mogelijk meer informatie heeft over de dode man die daar eerder op de dag werd gevonden.

De man is maandagmiddag dood gevonden bij een krib aan de IJssel in Dieren. Hulpdiensten rukten uit richting de plek aan de Zutphensestraatweg, maar konden niets meer doen. De politie is nu op zoek naar doodsoorzaak en hoopt dat een schipper met een zwart met groene boot meer kan vertellen. Hij voer rond 12.45 uur langs de plek. Achter zijn boot dreef een kleiner bootje, de schipper had een hond aan boord. Zie ook: Man dood aangetroffen bij IJssel in Dieren Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52