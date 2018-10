Deel dit artikel:













Automobilist raakt gewond bij kettingbotsing op N319 bij Ruurlo Foto: Radio Ideaal

RUURLO - Een automobilist is maandagmiddag gewond geraakt bij een kettingbotsing op de Vordenseweg (N319) bij Ruurlo. De man, die een hevige bloedneus had, is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. In het totaal raakten er drie auto's bij de botsing betrokken.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Drie auto's reden vanuit Vorden in de richting van Ruurlo. Ter hoogte van de rotonde van de Zelhemseweg merkte de achteropkomende bestuurder te laat op dat het verkeer voor hem langzamer reed. De bestuurder probeerde nog een botsing te voorkomen maar knalde achterop zijn voorganger. Die kwam vervolgens in botsing met een derde voertuig. De bestuurder van de middelste auto raakte gewond aan zijn hoofd. Twee van de drie voertuigen moesten worden afgesleept. De auto die als laatste werd geraakt, kon met lichte schade zijn weg vervolgen. Het overige verkeer had de nodige hinder van het voorval. Klik hier om meer foto's te bekijken in het fotoboek op deze website