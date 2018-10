Helft van tippelzones te vinden in Gelderland: 'Stel ze open voor iedereen'

Mischa is sekswerker en heeft een aantal jaar op de tippelbaan in Nijmegen gewerkt. De Nieuwe Marktstraat, bij het Joris Ivensplein langs het spoor, heeft een huiskamer met afwerkplek. Waar de afwerkplek op het eerste gezicht troosteloos aandoet, is die voor veel prostituees belangrijk. 'Hier rijden de auto's binnen, hier zit de bewaking en hier zit de hulpverlening in de huiskamer', vertelt Mischa. De tippelzone is daarmee veilig, maar ook gezellig. 'De saamhorigheid onder sekswerkers is heel erg groot', zo zegt ze.

Verslavingsproblematiek

Dat de straatprostitutie ook met problematiek als drugsgebruik in verband wordt gebracht, erkent ook Mischa. Maar de tippelzones daarom sluiten is volgens haar geen oplossing. 'Dan zijn deze mensen niet ineens afgekickt.' Daarnaast benadrukt ze dat het beeld van enkel verslaafde vrouwen op een tippelbaan niet juist is.

Met het uitsterfbeleid worden nieuwe sekswerkers niet meer toegelaten op 'de baan'. Daarmee worden ze gedwongen om in bordelen of voor een exploitant te gaan werken, als ze legaal willen werken tenminste. Veel sekswerkers kiezen ervoor om hun diensten elders aan te bieden. Op sekswebsites wemelt het van de advertenties. Voor jezelf werken levert immers het meeste op. Probleem is wel dat het illegaal is. En dat maakt nou juist wat de tippelzone volgens sekswerkers zo belangrijk maakt: prostituees kunnen veilig voor zichzelf werken. Bij het illegaal werken stappen sekswerkers minder snel naar de politie als ze te maken krijgen met bijvoorbeeld geweld, zo legt Mischa uit. Ze zijn bang om een boete te krijgen of zelfs hun woning uitgezet te worden bij thuisontvangst.

Arnhem kwam terug op uitsterfbeleid

Bureau Beke komt binnenkort met een rapport over de Nijmeegse tippelzone, eerder deed het bureau ook onderzoek in Arnhem. In de Rijnstad is het uitsterfbeleid inmiddels teruggedraaid. De situatie verschilt wel aanzienlijk met die van Nijmegen: in Arnhem werken slechts negen mensen met een pasje, in Nijmegen zijn dat er nog steeds ruim dertig.

De Nijmeegse raad is verdeeld. De VVD zegt achter het uitsterfbeleid te staan, GroenLinks ziet liever een 'veilige plek' voor sekswerkers. Veel partijen zitten dan ook met smacht te wachten op het rapport van Bureau Beke. Ook het Nijmeegse college zegt dit rapport af te willen wachten voordat het inhoudelijk reageert. Mischa pleit ondertussen voor een openstelling van de tippelzone, ook voor mensen zonder pasje. Dat brengt wel het risico met zich mee dat veel sekswerkers naar de tippelbaan zullen komen, aangezien er nog maar weinig open zijn.

'Zorgelijke trend'

Het rapport van Bureau Beke wordt deze maand verwacht. Dan zal er ook in de Nijmeegse gemeenteraad weer gediscussieerd worden over de tippelzone. De sekswerkers die nu nog op de Nijmeegse baan werken praten liever niet met Omroep Gelderland. Dat steeds meer sekswerkers in het illegale circuit terecht komen noemt een aanwezige zorgmedewerker wel 'zorgelijk'.

