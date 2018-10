PvdD: graag een vrouw als nieuwe commissaris van de Koning

ARNHEM - Bij gelijke geschiktheid heeft een vrouw de voorkeur boven een man als nieuwe commissaris van de Koning van Gelderland en dat moet ook in de profielschets komen te staan. Dat vindt de Partij voor de Dieren.

Komende woensdag stellen Provinciale Staten van Gelderland de profielbeschrijving vast en bieden die aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan. Daarna gaat ook echt de vacature eruit. De Partij voor de Dieren dient woensdag een amendement in waarin staat 'Gezien het geringe aantal vrouwelijke commissarissen van de Koning in Nederland wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.' Daarover moeten de partijen dan nog stemmen.

Nog nooit vrouw als commissaris in Gelderland

In Gelderland is er in 200 jaar nog nooit een vrouw tot commissaris van de Koning benoemd, stelt de Partij voor de Dieren. Daarnaast is er op dit moment alleen in Drenthe een vrouwelijke commissaris van de Koning. De partij vindt een voorkeursbeleid bij de sollicitatie daarom wenselijk.

Gelderland wil per 1 februari een nieuwe commissaris. De huidige commissaris, Clemens Cornielje, stopt dan. Cornielje zit op dit moment nog ziek thuis omdat hij herstelt van een hersenvliesontsteking.