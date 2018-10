Publieke sector voert actie tegen kabinetsplannen

De welvaart in Nederland wordt oneerlijk verdeeld. Dat vinden de werknemers in de publieke sector. Ze zijn boos op de kabinetsplannen waarin 2 miljard euro wordt ingeruimd voor de afschaffing van de dividendbelasting, maar waar de eigen publieke sector in hun ogen wordt vergeten. Daarom bundelen de zorg, Defensie, de politie en het onderwijs de krachten en gaan ze dinsdagavond in Den Haag protesteren. Ook uit Gelderland gaan er veel werknemers naar de Hofstad om hun stem te laten horen.

Eén van die Gelderlanders is Paul de Brouwer. Hij staat op de Dr. Willem Dreesschool in Arnhem voor de klas en is de oprichter van de actiegroep PO in Actie en gaat na zijn werkdag op school richting Den Haag.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Paul de Brouwer:

Signaal afgeven

De problemen in het onderwijs zijn volgens hem nog lang niet opgelost. 'Met de actie moeten we daarom weer een signaal afgeven', stelt hij. Bijna twee jaar geleden startte hij het platform op Facebook en binnen korte tijd schaarden tienduizenden leraren zich achter hem. Sindsdien zijn er acties en stakingen geweest, maar nog altijd is er reden tot actie en dat beperkt zich bij deze actie dus niet alleen tot het onderwijs.

Hoewel de beroepsgroepen verschillend zijn, kampen ze volgens de initiatoren van de actie wel met dezelfde problemen. Ze klagen ze over te hoge werkdruk, zijn er te weinig werknemers voor te veel werk en zijn ze niet tevreden met de loonontwikkelingen. In de media verschenen vorige maand berichten dat het om een staking zou gaan, maar dat blijkt een misverstand. De actie in Den Haag begint om 18.00 uur.