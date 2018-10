Stem je favoriete liedje de Gelderse Top 100 in!

De Achterhoekse muzieklegende Hein Migchelbrink, bekend van The Spitfires, opende maandagmiddag de stemmachine. Hein nam voor deze feestelijke gelegenheid ook zijn muzikale zoon Peter en kleinzoon Fender mee.

Er kan worden gestemd op een speciale website. Op de site staan honderden nummers van bekende Gelderse artiesten zoals Boh Foi Toch, Arne Jansen, Frank Boeijen, Hank the Knife & The Jets, Sieneke en Normaal. Daarnaast maken nieuwkomers en aanstormend talent kans op een plek in de lijst, want de kiezer bepaalt.

Beleef de Top 100

Op zaterdag 3 november wordt de Gelderse Top 100 uitgezonden vanuit het Mediacafé van Omroep Gelderland. Gedurende de dag vinden er liveoptredens plaats van Gelderse artiesten. Lijkt het jou leuk om deze uitzending bij te wonen? Geef je dan op via publieksservice@gld.nl of bel: 026 - 3713 713.

De speciale uitzending van de Gelderse Top 100 is op 3 november ook te volgen op TV Gelderland en via de videostream op onze website. De presentatie is in handen van Bastiaan Boog, Jan de Hoop, Marcel Vermeer en Eric van den Berg.

Stemmen kan tot en met 22 oktober 15.40 uur.