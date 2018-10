Wolf in Duitsland: meer wolven, minder schade

ARNHEM - Het aantal wolvenroedels in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt neemt toe, maar de schade door wolven is juist veel minder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Duitse deelstaat. Volgens Wolven in Nederland wijst dat erop dat preventieve maatregelen tegen wolvenschade goed werken.

Saksen-Anhalt subsidieert preventieve maatregelen voor 80 procent. Daarbij gaat het vooral om het plaatsen van hoge rasters waar stroom op staat en de aanschaf van speciale kuddewaakhonden. Dat is te merken in de afname van de schade, stelt Wolven in Nederland. In 2017 werden in 159 aanvallen in totaal 403 landbouwhuisdieren aangevallen, maar de teller staat voor de eerste acht maanden van 2018 op 75 gevallen waarbij 203 dieren zijn gedood. Veehouders die geen preventieve maatregelen hebben getroffen, krijgen geen schadevergoeding als hun dieren door een wolf worden gegrepen.

Wolvenplan

In Nederland is dit nog niet geregeld. Op dit moment wordt wel gewerkt aan een nieuw wolvenplan. Daarin worden afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met schade door wolven. En dat is ook nodig omdat volgens Wolven in Nederland het een kwestie van tijd is voor de eerste roedels zich in Nederland vestigen. Eerder werd al bekend dat op de Veluwe waarschijnlijk al minimaal één wolf leeft, mogelijk twee. Daarnaast bevindt zich een roedel met welpen vlak over de grens bij het Duitse Meppen.

Hoe het wolvenplan er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Wolven in Nederland hoopt dat er in ieder geval ook wordt geluisterd naar het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders om niet alleen professionele dierhouders, maar ook hobbydierhouders tegemoet te komen met subsidie. Een wolf maakt namelijk geen onderscheid tussen hobby- of bedrijfsmatig gehouden dieren, en het doel is te voorkomen dat wolven leren vee te eten.

Meer weten over de wolf in Gelderland? Kijk ook in ons wolvendossier!