Duiven en Westervoort zetten inwoners in bij aanpak ondermijnende criminaliteit

WESTERVOORT - De gemeenten Duiven en Westervoort starten samen een bewustwordingscampagne voor inwoners over ondermijnende criminaliteit, zoals de aanwezigheid van hennepkwekerijen in de buurt.

Ondermijning betekent: de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem dat in diverse gemeenten speelt. Praktijkvoorbeelden zijn er genoeg: criminelen die wiet verbouwen op hun zolder waardoor brand kan ontstaan, maar ook mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie.

Meer regels

De twee gemeenten hebben eerder dit jaar gezamenlijk de regels aangescherpt om dit soort illegale praktijken harder aan te pakken. Zo kunnen burgemeesters huiseigenaren een aantal weken uit hun woning zetten als er op de zolder een wietplantage wordt ontdekt. Dit was voorheen alleen een zaak van de politie.

Flyeren

Inwoners van Duiven en Westervoort krijgen volgende week een flyer in de brievenbus waar informatie in staat over hoe ze bijvoorbeeld een hennepkwekerij kunnen herkennen en wat ze dan kunnen doen.

Ook gaan de twee gemeenten tijdens evenementen aandacht vragen voor het onderwerp ondermijning. De bewustwordingscampagne duurt vooralsnog een jaar.