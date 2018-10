UPDATE: Storing matrixborden door autobrand: filedrama eindelijk voorbij

ANDELST - Op de A50 van Oss naar Arnhem stond gedurende de avondspits een enorme file voor knooppunt Valburg. Ook op de A73 stond het gedurende de hele avondspits vast. De file is begonnen na een autobrand, maar werd snel langer nadat de matrixborden met daarop rode kruisen niet meer bediend konden worden.

De bediening van de matrixborden viel uit door de brand en de rode kruisen gingen niet meer weg, terwijl de rijstroken allang weer vrij waren. De autobrand was rond 15.30 uur vlakbij een regelstation. Bij de bluswerkzaamheden is in dat zogeheten regelstation een storing ontstaan. Daardoor kon Rijkswaterstaat de rode kruisen niet weg krijgen, de borden zijn niet meer op afstand te bedienen. Daarom mochten de rode kruisen voor één keer genegeerd worden, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Er is een monteur ter plaatse om de storing te verhelpen, ook zijn er tekstkarren aangekomen om kenbaar te maken dat het eenmalig is toegestaan rode kruisen te negeren. De file was rond 20.00 uur opgelost.

Bij het blussen van de autobrand kwam veel rook vrij, het verkeer op de parallelbaan werd daarom even tegengehouden. Inmiddels zijn de rijbanen weer vrij, maar staan er dus nog rode kruisen op de matrixborden.