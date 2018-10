Rockband treedt op in dovencentrum: 'Heel benieuwd hoe ze reageren'

EDE - Een niet alledaagse gewaarwording dinsdagavond in zorgcentrum De Gelderhorst in Ede. Daar treedt de rockband Rock of Ages op. En dat is vooral bijzonder omdat alle bewoners doof zijn en dus niets kunnen horen. Omdat dove mensen volgens initiator Jeroen Stam juist enorm kunnen genieten van muziek, besloot hij een bijzondere avond te organiseren.

De 93-jarige moeder van Jeroen woont al enkele jaren in het dovencentrum. Jeroen komt twee keer per week langs en kan als geen ander met de bewoners communiceren. Zijn beide ouders werden doof geboren en zo leerde hij al van jongs af aan om te communiceren met zijn handen. Juist daarom ziet hij dat veel ouderen in het dovencentrum in een isolement zitten.

André Rieu

'Je ziet gewoon dat ze weinig bezoek krijgen en dat mensen toch anders naar ze kijken', vertelt Jeroen die in het zorgcentrum steevast aangezien wordt voor André Rieu. 'Ik lijk best op hem, of hij op mij, maar dat zette me wel op het idee om André Rieu aan te schrijven en hem uit te nodigen om in het dovencentrum te komen spelen.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Jeroen Stam:

Op dat verzoek kreeg hij nooit antwoord. Toch liet het idee om iets met muziek te organiseren voor de ouderen hem niet los. 'Ik weet hoe gek mijn moeder is op muziek, ze heeft me ook al vaak zien spelen en hoewel ze de muziek niet kan horen, geniet ze wel van het beeld en de geluidstrillingen', verklaart hij zijn motivatie.

Geluidsgolven en opgeblazen ballon

Samen met De Gelderhorst organiseert Jeroen deze dinsdag dus een speciale avond waarop ze de bewoners trakteren op een concert. 'Voor ons is het ook spannend. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren', aldus Jeroen.

Om de doven optimaal te kunnen laten genieten zullen de teksten die gezongen worden door een een speciale muziektolk in gebaren vertaald worden. Ook zal er speciale geluidsapparatuur staan waarmee de geluidsgolven goed over kunnen komen.

Alle ouderen zullen een opgeblazen ballon in hun handen krijgen om de trillingen goed te kunnen ervaren. 'Je kunt je niet voorstellen hoeveel dat doet met dove mensen, ze kunnen echt opgaan in de muziek en meebewegen', verzekert Jeroen.

Het optreden heeft binnen de organisatie van het dovencentrum direct geleid tot een project met de naam 'Familie in Beeld'. Zo hopen ze dat de ouderen meer worden betrokken in het leven van hun familie door net zoals Jeroen talenten te delen met bewoners van De Gelderhorst.