Verkeerslichtvandaal actief in Groesbeek

GROESBEEK - De kabels van de tijdelijke verkeerslichten aan de Herwendaalseweg in Groesbeek zijn afgelopen weekeinde tot twee keer toe doorgeknipt.

In de nacht van 13 op 14 september gebeurde dat ook al. 'Blijkbaar is er iemand die zich aan de verkeerslichten stoort', zegt een woordvoerster van de gemeente.

De verkeerslichten staan er omdat er aan de weg wordt gewerkt. De gemeente vraagt de nutsbedrijven om het werkvak kleiner te maken, zodat de verkeerslichten niet meer nodig zijn.

Zo ziet dat er dan uit (afbeelding gemeente Berg en Dal):

Bijna-aanrijdingen

Afgelopen week waren er volgens de gemeente enkele bijna-aanrijdingen. Dat kwam niet door de verkeerslichtvandaal, maar doordat de gemeente laat in de avond het oranje licht liet knipperen omdat er weinig verkeer was. Na de bijna-aanrijdingen liet de gemeente op advies van de politie de verkeerslichten 24 uur per dag aan.