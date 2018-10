Geblesseerde Nageeye mist marathon Amsterdam

NIJMEGEN - Abdi Nageeye heeft zich vanwege een knieblessure moeten afmelden voor de marathon van Amsterdam.

De 29-jarige atleet uit Nijmegen nam vorig jaar in de hoofdstad het Nederlands record over van Kamiel Maase. Nageeye legde de 42,195 kilometer door Amsterdam af in 2.08.16 en veroverde daarmee voor de tweede keer de Nederlandse titel.

De geboren Somaliër eindigde in april als zevende in de prestigieuze marathon van Boston, die onder barre weersomstandigheden werd gelopen. Nageeye hield daar wel een hamstringblessure aan over. Bij de EK in augustus in Berlijn moest hij de marathon na bijna 40 kilometer staken vanwege steken in de zij. Nageeye wilde die teleurstelling van zich aflopen in Amsterdam, maar knieklachten verhinderen dat hij op 21 oktober aan de start staat.

'Ik had het jaar graag mooi af willen sluiten bij een wedstrijd die speciaal voor me is. Helaas heeft een blessure roet in het eten gegooid', aldus Nageeye, die in Kenia gaat werken aan zijn herstel.