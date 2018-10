KNVB schorst Bruns voor twee wedstrijden

Vitesse is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB richting Thomas Bruns. Dat betekent dat Bruns voor drie wedstrijden geschorst is, waarvan één voorwaardelijk.

Bruns kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Feyenoord zondag. Hij plantte zijn voet op de hak van Feyenoord-speler Jordy Clasie. Door die actie mist de middenvelder het duel met zijn oude club Heracles Almelo en het duel in Rotterdam met Excelsior.

Danilho Doekhi kreeg ook een rode kaart bij Vitesse. Na twee gele kaarten kon hij ook eerder naar de kleedkamer. Hoewel de eerste gele kaart mogelijk een misverstand was (mogelijk bedoeld voor Foor), heeft Vitesse niet de mogelijkheid om daar tegen in beroep te gaan, zo meldt de KNVB maandag. De verdediger is daardoor één wedstrijd geschorst.