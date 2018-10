Broers vrijgesproken van uitbuiting medewerker restaurant

ARNHEM - De rechtbank heeft een 44-jarige man uit Teuge en een 39-jarige man uit Apeldoorn een gevangenisstraf van vijf maanden gegeven voor medeplichtigheid aan mensensmokkel en valsheid in geschrifte.

De mannen, die broers van elkaar zijn, zijn vrijgesproken van mensenhandel en diefstal van een medewerker bij hun restaurant. Er is namelijk geen overtuigend bewijs dat de broers een medewerker hebben uitgebuit.

De medewerker heeft tegenover verschillende personen wisselende en soms tegenstrijdige verklaringen afgelegd over zijn werktijden en over het loon dat hij ontving. De rechtbank vindt de verklaringen van de werknemer onvoldoende betrouwbaar.

Valsheid in geschrifte en mensensmokkel

In 2016 maakte de man uit Teuge een valse arbeidsovereenkomst op en vulde een valse werkgeversverklaring in. Dit deed hij voor een vrouw die hem benaderd had, zodat zij haar partner uit Turkije kon laten overkomen naar Nederland.

Hierdoor leek het alsof de vrouw in zijn restaurant in Deventer werkte en genoeg inkomen verdiende, terwijl dat feitelijk niet het geval was. De vrouw stuurde deze papieren naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) samen met haar aanvraag om samen met haar partner in Nederland gezinsleven te mogen uitoefenen.

In november 2013 deed zich bij de 39-jarige broer een zelfde situatie voor.