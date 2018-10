Deel dit artikel:













FOTOREEKS: Dit zijn de knapste boeren en boerinnen van Gelderland (links) Britta de Waal. Foto: Monique Hefti-Sutman. (rechts) Joop Lautenschutz. Foto: Rachel Bosman

ARNHEM - Gelderland is in de 2019-edities van de Boerinnen- en Boeren Kalender sterk vertegenwoordigd met maar liefst zes modellen. Bij de mannenkalender is de provincie zelfs hofleverancier met vier modellen.

Al sinds 2011 kunnen vrouwen van het platteland zich opgeven voor deze jaarlijkse uitgave. De mannelijke variant is er dit jaar pas voor het eerst. Meer dan 400 inschrijvingen Dit jaar hebben niet alleen 310 plattelandsvrouwen zich opgegeven voor de boerinnenkalender, maar met 111 inschrijvingen was er ook veel animo voor de eerste mannelijke variant van de kalender. Vrijdag 5 oktober wordt er voor de Boerinnen- en Boerenkalender een lanceringsfeest gehouden. Dan zullen de in totaal 29 modellen aanwezig zijn. Dit zijn de Gelderse modellen Britta de Waal (Harfsen). Foto: Monique Hefti-Sutman Marloes Noortman (Harfsen). Foto: Monique Hefti-Sutman Joop Lautenschutz (Ugchelen). Foto: Rachel Bosman | Sharabande Fotografie Bram van Maanen (Voorst). Foto: Rachel Bosman | Sharabande Fotografie Joris Slagman (Joppe). Foto: Rachel Bosman | Sharabande Fotografie Niek de Haas (Duiven). Foto: Rachel Bosman | Sharabande Fotografie Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52