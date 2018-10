Stevensloop krijgt 'enorm zware' stadscross

NIJMEGEN - De Stevensloop krijgt tijdens haar 5-jarige jubileum, volgend jaar maart, een extra evenement op zaterdagavond: de Stevens Stadscross. Deze race gaat dwars door de binnenstad van Nijmegen en is speciaal voor de lustrum-editie vormgegeven.

De stadscross maakt gebruik van de natuurlijke hindernissen en hoogteverschillen die de Nijmeegse binnenstad rijk is. Het parcours voert onder andere door de Stevenskerk.

Directeur Alexander Vandevelde is enthousiast over het nieuwe onderdeel van de Stevensloop: 'Met de Stevens Stadscross zorgen we voor een nieuw soort loop waarbij we de gezelligheid van de historische binnenstad combineren met de uitdaging van hardlopen over uniek, heuvelachtig terrein en diverse ondergronden. De stadscross is enorm zwaar; het wordt een uitdaging voor iedere deelnemer om de finish te bereiken.'

