Gaanderense vierde op EK beroepen: 'Gouden randje'

GAANDEREN - Grafisch vormgeefster Manon Sprenkeler uit Gaanderen heeft haar doel van het behalen van een medal of excellence op het EK voor beroepen verwezenlijkt. De Gaanderense greep met met haar vierde plek op het toernooi in Boedapest net naast een podiumplaats.

'Dit voelt als een vierde plek met een gouden randje', vertelt Sprenkeler na afloop. 'Ik ging voor de 'medal of excellence', die je krijgt als je bovengemiddeld presteert. Daar zat ik uiteindelijk ruim boven en daarmee heb ik mijn doel behaald.'

Lagen en kleuren

De manier waarop er beoordeeld werd, was volgens Sprenkeler heel anders dan tijdens het NK in maart. 'Toen werd je beoordeeld op een concept. Hier moest je gewoon iedere dag een product leveren, compleet met verschillende lagen en veel kleuren. Dat was wel wennen. Mede daarom ben ik zo blij met mijn klassering.'



Sprenkeler heeft het EK in Budapest beleefd als een onvergetelijk ervaring. 'Het was allemaal zo groots opgezet, zoiets had ik nog nooit gezien.'

Studie en reizen

Nu het toernooi voorbij is, heeft de jonge grafisch vormgeefster nog geen concrete plannen voor de toekomst. 'Eerst vakantie houden en dan volgend jaar een hbo-studie oppakken, misschien ga ik daarvoor nog wel reizen.'

Er was nog meer Achterhoeks succes in Boedapest. Op het onderdeel 'webdesign' haalde Mike Beskers uit Lichtenvoorde een zevende plek én een medaille voor bovengemiddelde prestaties.