Gerjan uit Wezep heeft de állerzwaarste pompoen van Nederland

WEZEP - De winnaar van de Giant Vegetable Championship 2018, ook wel de Nederlandse pompoenweging en reuze groenten kampioenschap, is dit jaar gewonnen door Gerjan Puttenstein uit Wezep. Zijn pompoen woog vele honderden kilo's.

Het evenement wordt jaarlijks gehouden bij de Botanische Tuinen in Utrecht. Gerjan Puttenstein uit Wezep reisde zaterdagmorgen met zijn eigen gekweekte pompoen af naar Utrecht om mee te doen met het kampioenschap.

Kijk hier de fotoreportage via Locourant

Voor Puttenstein was het de eerste keer. De pompoen van Gerjan had het gewicht van 510 kilogram en was daarmee de zwaarste van Nederland.

Er waren vijf pompoenen die zwaarder wogen dan die van hem, maar dit waren buitenlandse inzendingen en die dongen niet mee naar de nationale titel. Een Engelsman had internationaal gezien de zwaarste pompoen, deze woog maar liefst 939 kilogram.

Kijk hier naar een video: