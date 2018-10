Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zelf uitkijken: zwemseizoen voorbij, dus geen watermeldingen meer Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Het zwemseizoen is officieel voorbij en daarmee vervallen de periodieke controles van de kwaliteit van de Gelderse zwemplassen. Het zwemseizoen loopt formeel van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode houdt de provincie de veiligheid, hygiëne en kwaliteit van het zwemwater nauwlettend in de gaten.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

Zo nodig worden er dan zowel maatregelen als waarschuwingen ingesteld. De provincie Gelderland zegt het negatief zwemadvies vanwege een verminderde waterkwaliteit bij camping De Oude Pol te Nunspeet te hebben ingetrokken. Geen melding, dus oké? Het intrekken van de maatregelen betekent niet per definitie dat er geen problemen met de waterkwaliteit meer kunnen zijn. Mensen die buiten het officiële zwemseizoen nog willen zwemmen in zwemplassen, moeten zelf alert zijn op de kwaliteit van het water. Dus niet zwemmen als het water er niet goed uit ziet, bijvoorbeeld als er drijflagen zijn van blauwalgen of als er dode dieren in of bij het water liggen.